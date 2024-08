Autonomia differenziata, importante iniziativa a Montella

“SI ricuce l’Italia”, questo il titolo dell’iniziativa che si terrà il prossimo martedì 27 agosto a Montella (AV) in Piazza degli Irpini organizzata dal circolo “E. Berlinguer” di Sinistra Italiana. Un’iniziativa dedicata al tema dell’autonomia differenziata (sarà presente un banchetto per la raccolta delle firme per richiedere il referendum abrogativo) e che vedrà confrontarsi le forze politiche, i sindacati ed ANPI. Interverranno, in particolare, Rizieri Buonopane (Presidente della Provincia di Avellino e Sindaco Pd del comune di Montella), Michele Gubitosa (Vice Presidente Nazionale dei 5 Stelle), Tonino Scala (Coordinatore regionale di Sinistra Italiana), Franco Fiordellisi (Segretario provinciale CGIL) e Giovanni Capobianco (Presidente provinciale ANPI Avellino). Modererà la segretaria del circolo “E. Berliguer” prof.ssa Marialuisa Giannone ed introdurrà il prof. Giuseppe Moricola (Docente di Storia Economica presso l’Università L’Orientale di Napoli).

L’obiettivo delle 500 mila firme è stato velocemente raggiunto, ma è fondamentale sensibilizzare la popolazione su un provvedimento che avrebbe gravi conseguenze per il Paese intero, ma soprattutto per il Sud Italia.

All’incontro previsto alle ore 18 seguirà una serata di intrattenimento, con lo scambio di libri, una mostra fotografica, musica irlandese ed uno stand gastronomico.