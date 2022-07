Autocisterna con 11mila litri gasolio sequestrata ad Avellino

Un’autocisterna che trasportava gasolio per autotrazione è stata sequestrata dai militari della Guardia di Finanza di Avellino. Oltre undici mila i litri di carburante erano stati destinati alla immissione illegale in commercio. Il conducente aveva dichiarato di aver già effettuato alcune consegne ad operatori commerciali della provincia di Avellino.

I successivi controlli, a cominciare dalla pesa dell’autocisterna, hanno invece accertato la presenza di un quantitativo eccedente rispetto alla residua parte di gasolio mancante, così come risultava dai documenti di accompagnamento. L’autista, che è stato denunciato, non è stato in grado di spiegare la provenienza del prodotto.