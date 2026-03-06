Autocarro in fiamme sulla A16 a Monteforte: intervengono i Vigili del Fuoco

Alle ore 18:00 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino intervenuta sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, in direzione Bari, al km 34,150, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per l’incendio di un autocarro.I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento del veicolo e alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale della Società Autostrade per la gestione della viabilità.

Non si registrano feriti. L’intervento ha causato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato.

