Autobus in fiamme sulla Variante, per fortuna non aveva passeggeri

Pullman in fiamme questa mattina, intorno alle ore 7:00, sulla SS7 Bis ad Avellino, proprio nei pressi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che sono immediatamente intervenuti.

Sul autobus di linea in transito non vi erano, per fortuna, passeggeri, solo l’autista che si è accorto subito dell’incendio che stava interessando la parte posteriore del veicolo e si è fermato. Il pullman Air era diretto all’Autostazione di Via Fariello dove avrebbe dovuto caricare i passeggeri.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il mezzo. Disagi alla circolazione sulla Variante nel corso dell’incendio e delle operazioni di spegnimento, visto anche l’orario di punta. Code e rallentamenti in entrambe le direzioni.