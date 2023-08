Autoarticolato con 20 tonnellate di rifuti speciali, scatta il sequestro. Operazione dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria-Sezione Mobile, lungo il tratto autostradale A/16, all’interno dell’area di servizio irpina. L’autoarticolato con rimorchio cassonato trasportava del materiale ricoperto con un telo plastificato.

All’interno del cassone, rifiuti speciali costituiti da materiale in gomma e plastica. Alla richiesta dei militari, il conducente non ha fornito nessun documento giustificativo circa il luogo di produzione dei rifiuti nonchè la loro natura e destinazione.

I successivi approfondimenti svolti presso il reparto hanno appurato che il rimorchio carico del materiale, quantificato in 20.015 Kg, non risultava iscritto all’Albo Gestori Ambientali. Essendo emerse a carico del conducente del mezzo, precise responsabilità penali in ordine al reato di trasporto e smaltimento illecito di rifiuti speciali, c’è stato sequestro dell’autoarticolato, del rimorchio e del suo contenuto, ed il conducente è stato deferito in stato di libertà, all’autorità giudiziaria del capoluogo irpino.