Auto usata da ladri seriali ritrovata ad Atripalda

Un’auto rubata e usata per compiere diversi furti in provincia di Avellino è stata ritrovata in via Nicola Adamo. Alcuni condomini, insospettiti dal fatto che l’auto fosse ferma da giorni, hanno avvertito i Vigili urbani. Successivi aggiornamenti hanno chiarito che la Volkswagen Golf del 2001 è stata rubata da Avellino lo scorso 21 febbraio. All’interno dell’auto sono stati trovati alcuni oggetti rubati in provincia di Avellino in più episodi di furto.