Auto medica per i pazienti oncologici rubata a Fisciano e ritrovata a Montoro

Ritrovata a Montoro la vettura dell’ASL di Fiscuano che veniva usata per il trasporto delle medicine ai pazienti oncologici. La vettura, ribaltata su un lato e’ stata ritrovata nel territorio di Montoro dalle forze dell’ordine. La vicenda aveva provocato indignazione nella zona, anche perché si tratta di una vettura che svolge un servizio per pazienti oncologici. Sono in corso indagini per risalire agli autori del furto.