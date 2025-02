AVELLINO – Auto in fiamme a Via Annarumma. Paura nella strada del capoluogo, in cui pochi minuti fa una vettura ha preso fuoco. Ancora non è noto se durante la marcia o mentre era parcheggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino e la Polizia Locale, che si è occupata di bloccare la strada e deviare il traffico.