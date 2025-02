Auto in fiamme nella notte a Rione Mazzini: indagini della Squadra Mobile

AVELLINO- Auto in fiamme nella notte a Rione Mazzini. L’incendio ha riguardato una Lancia Musa in uso ad una donna residente in Via Leprino. Sul posto sono intervenuti i caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino per domare le fiamme e gli agenti della Volanti di Via Palatucci per i primi accertamenti. In attesa delle conclusioni da parte dei Vigili del Fuoco sulla natura del rogo non si esclude nessuna ipotesi