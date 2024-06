La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, durante la mattinata di oggi sei giugno, è intervenuta ad Ariano Irpino in via Villa Caracciolo, all’interno di un parcheggio di una scuola del posto, per un incendio di un’autovettura in sosta.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e messo in sicurezza l’area.