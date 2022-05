Auto in fiamme e incidente: doppio intervento dei caschi rossi su A16 e Raccordo Av-Sa

I Vigili del Fuoco di Avellino, durante la mattinata di oggi, sono stati impegnati per un incendio di un’autovettura sull’autostrada A/16 e un incidente stradale sul raccordo Avellino – Salerno.

Il primo intervento effettuato subito dopo le ore 11:00 ha riguardato un’autovettura in transito al Km. 31,800 nel territorio del comune di Visciano, in direzione Canosa. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l’area. Due persone a bordo, le quali oltre un comprensibile spavento non hanno subito conseguenze.

A seguire la stessa squadra, intorno alle ore 12:30, è intervenuta sulla rampa di accesso allo svincolo di Montoro Sud del raccordo autostradale Avellino – Salerno, dove un’autovettura era sbandata finendo nella scarpata sottostante a pochi metri dalla carreggiata. A bordo dell’auto cinque persone, tutte rimaste ferite e trasportate in ospedale per essere sottoposti a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza e recuperato dal carro attrezzi.