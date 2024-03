Auto in fiamme a San Martino, danni anche ad una tubatura del gas

Alle ore 05’30 di oggi 28 marzo la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Avellino ha ricevuto una richiesta di soccorso nel territorio del comune di San Martino Valle Caudina in via Carlo Del Balzo, per un incendio che ha visto coinvolte due autovetture parcheggiate nei pressi di un edificio. Danneggiata una terza auto, inoltre le fiamme ed il fumo hanno causato l’annerimento della facciata della palazzina e una perdita di gas da una tubazione limitrofa poi messa in sicurezza.

Ad intervenire è stata la squadra del distaccamento di Bonea del Comando di Benevento e un’autobotte dalla sede centrale del Comando di Avellino. Le fiamme che hanno avvolto i due veicoli sono state spente, ed i luoghi messi in sicurezza.

Sul posto i Carabinieri della Stazione di Roccabascerana per i loro rilievi di competenza.