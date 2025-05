Perde il controllo della sua Alfa 156 e finisce fuori strada con la vettura che resta in bilico sulla cunetta. E’ quanto avvenuto pochi minuti fa all’altezza dell’uscita Montoro Nord lungo il Raccordo Avellino-Salerno. Le cause del sinistro sono in fase di accertamento da parte della Polstrada di Avellino, la donna che guidava la vettura e i due bambini a bordo sono stati trasferiti in ospedale.

