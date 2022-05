Auto finisce nel dirupo, anziani coniugi recuperati dai caschi rossi

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 17:30 di oggi 8 maggio, sono intervenuti nel territorio del comune di Pratola Serra, sulla SS 7 via Nazionale Delle Puglie, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura che sbandando è finita in un dirupo ribaltandosi.

A bordo della vettura due anziani coniugi originari di Serino, la donna è rimasta bloccata nell’abitacolo e per poterla estrarre la squadra intervenuta ha dovuto tagliare parte della vegetazione che l’avvolgeva.

I due malcapitati sono stati affidati ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.

Per il recupero del veicolo è stato necessario far intervenire l’autogru dalla sede centrale di via Zigarelli.