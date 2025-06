Auto carbonizzata a Monteforte: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Alle ore 15:15 circa di oggi, venerdì 27 giugno, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino è intervenuta in via Breccelle, lungo la Strada Provinciale 27, nel comune di Monteforte Irpino, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura alimentata a gasolio.

All’interno del veicolo è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 48 anni, residente a Monteforte Irpino.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto all’estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’intera area interessata.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Baiano per gli accertamenti di competenza, oltre al medico legale per le valutazioni del caso.