Autista dell’AIR aggredito all’autostazione di Avellino

Ancora un’aggressione ai danni di un autista di Air Campania. L’episodio si è verificato questa mattina presso l’autostazione di Avellino, durante le operazioni di salita a bordo di un autobus della linea Avellino–Napoli. Secondo una prima ricostruzione, un uomo ha iniziato a spingere l’autista che lo precedeva nella fase di accesso al mezzo. Alla richiesta dell’operatore di mantenere comportamenti civili, l’aggressore lo ha afferrato per la giacca, strattonandolo. Mentre l’autista cadeva, l’uomo lo ha colpito con un pugno alla nuca per poi darsi alla fuga.

«Si tratta di un episodio gravissimo. Ora basta!». Così l’amministratore di Air Campania, Anthony Acconcia che aggiunge: «Ancora una volta un nostro lavoratore viene aggredito mentre svolge semplicemente il proprio lavoro. Questo episodio, avvenuto proprio nel giorno dello sciopero proclamato dai sindacati per chiedere maggiori garanzie di sicurezza per gli autisti, dimostra con drammatica evidenza quanto il problema sia reale e urgente. Servono interventi concreti e immediati per tutelare il personale viaggiante. A Ciro la mia piena solidarietà».