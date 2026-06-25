Auguri per la nuova avventura professionale al “nostro” Mario D’Argenio

ATRIPALDA- Permetteteci di approfittare della vostra attenzione per una bella notizia che ci riguarda, ovvero rivolgere oggi un augurio speciale al nostro Mario D’Argenio, collega e “occhio” su eventi di ogni genere (gli scatti e i video piu’ belli ovviamente ) di Irpinianews. Mario e Debora oggi inizieranno una nuova avventura. In tempi dove la tecnologia ormai ci rende un po tutti aspiranti fotografi o operatori hanno scelto di inaugurare uno studio fotografico, quello che oggi pomeriggio inaugureranno in Via Capaldo, ad Atripalda: si chiamera’ MaDe. Il coraggio di avviare un’iniziativa imprenditoriale e dedicarsi a raccontare cose belle con la professionalità che oggi resta sempre qualcosa che può marcare la differenza. Al “nostro” Mario, collega dal “multiforme impegno (e anche ingegno)” avrebbe detto Omero, gli auguri e un in bocca al lupo da tutta la Redazione di Irpinianews.