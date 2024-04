Auguri a Nonna Pasqualina di Zungoli per i suoi 101 anni

Compie oggi 101 anni nonna Pasqualina Raffa di Zungoli. Gli Auguri di Irpinia News!

Già lo scorso anno per il traguardo dei 100 ci siamo occupati della sua storia fatta di vita semplice e genuina ed oggi, con grande piacere la ritroviamo per i 101.

Nel pomeriggio nonna Pasqualina festeggerà con i suoi cari presso il centro per anziani di Villanova del Battista che la ospita con una grande torta a sottolineare questo nuovo importante traguardo di longevità.

Pasqualina Raffa è testimone di tanti eventi storici, di cambiamenti sociali e culturali ed è custode di tradizioni locali frutto della cultura contadina.

Come detto una vita semplice la sua, fatta di sacrificio e di lavoro che poi è un trascorso che accomuna un po’ tutti gli ultracentenari irpini e che a quanto pare è “la ricetta” per una vita così lunga ed in buona salute.

3 figli, 6 nipoti e 3 pronipoti, un’alimentazione tradizionale e sana, fisico temprato dal duro lavoro nei campi, anche quello normalmente effettuato dagli uomini, Pasqualina è sempre stata una donna energica e forte ed ha trasmesso alla sua famiglia sani principi basati sull’umiltà e sulle buone azioni con il motto “vogliamoci bene”.