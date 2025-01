Attimi di paura a Cerignola, tifoso dell’Avellino cade dagli spalti: sta bene

Paura a Cerignola al termine della gara tra Avellino e l’Audace terminata con il risultato di 1-1. Un tifoso biancoverde è caduto dagli spalti facendo temere il peggio. Fortunatamente, il giovane tifoso non ha riportato conseguenze gravi. Dopo i controlli del caso, è potuto tornare a casa, mettendo fine all’apprensione degli amici e della squadra.

L’episodio si è verificato alla fine della partita nel settore dedicato ai tifosi del Lupo. Dopo che la squadra è andata come al solito a salutare i quasi 500 supporter giunti fino a Cerignola, gli stessi hanno richiamato l’attenzione dei sanitari. Il tifoso era sì dolorante e provato, ma cosciente al punto che ha lasciato l’impianto con le proprie gambe. Paura passata quindi e la squadra che si era riportata sotto il settore per seguire l’accaduto è potuta tornare in serenità negli spogliatoi.