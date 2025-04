Atti persecutori, estorsione e lesioni ai danni di familiare: un arresto a Cervinara

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Cervinara, nella decorsa settimana, hanno tratto in arresto un uomo 44enne di Cervinara, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini e salvi gli ulteriori sviluppi processuali, del reato di stalking, estorsione e lesioni. In particolare, l’uomo, negli ultimi giorni del mese di marzo u.s., avrebbe effettuato minacce e richieste di denaro, oltre che percosse, nei confronti di un familiare convivente. Per tale motivo, gli agenti del Commissariato intervenuti avevano provveduto ad allontanarlo dall’abitazione; però, solo dopo poche ore, lo stesso si sarebbe reso protagonista dei medesimi comportamenti.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi delegati erano condivisi dalla Procura della Repubblica di Avellino, che avanzava la richiesta di una idonea misura restrittiva. Il GIP del Tribunale di Avellino, valutati gli elementi raccolti a carico dell’indagato, ha emesso apposita ordinanza di misura cautelare in carcere. Così l’uomo, dopo essere stato rintracciato ed effettuati gli adempimenti di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bellizzi.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona arrestata sarà accertata solo all’esito di giudizio definitivo.