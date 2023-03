Atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, in carcere 51enne di Marzano di Nola

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro di Nola hanno eseguito nei confronti di un 51enne di Marzano di Nola un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino.

La misura coercitiva nei confronti del soggetto, già in passato destinatario di provvedimento giudiziario di divieto di avvicinamento, è scaturita da acquisizione di notizia di reato e successivi accertamenti svolti da personale della Polizia di Stato del citato Commissariato.

La misura eseguita è a carattere cautelare, disposta in sede di indagini preliminari; avverso di essa sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario è persona sottoposta alle indagini e quindi persona innocente fino a sentenza definitiva.