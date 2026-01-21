Attenzione alle truffe via sms con finti numeri e link a siti web

Massima attenzione ai tentativi di truffa via sms. L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino invita a diffidare dei messaggi sospetti che, come evidenziato da numerose segnalazioni, vengono ricevuti quotidianamente dai cittadini.

In alcuni casi, viene chiesto di contattare con urgenza gli “uffici GUP – Gestione Unica Prenotazione” o il “Centro Unico Primario”, per “importanti comunicazioni che la riguardano”, ricorrendo ad un numero a pagamento a danno dei cittadini. In altri casi ancora si chiede di accedere ad un link di un falso sito web “tesserasanit.com” per il rinnovo della tessera sanitaria. Pertanto il consiglio è di non richiamare o accedere a nessun link e cancellare il messaggio. Diffidare sempre di sms sospetti ed, eventualmente, rivolgersi alla polizia postale. Si ricorda che per tutte le informazioni riguardanti i servizi sanitari è possibile consultare il Portale Salute del Cittadino della Regione Campania o rivolgersi agli uffici dell’Asl attraverso i canali ufficiali.