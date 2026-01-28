Atripalda, viola le prescrizioni dell’obbligo di dimora: 50enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno tratto in arresto un 50enne del posto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria.

L’uomo, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora, aveva in più occasioni violato le prescrizioni impostegli.

Le reiterate inosservanze non sono passate inosservate ai militari dell’Arma che, nel corso della quotidiana attività di controllo del territorio, hanno puntualmente accertato e segnalato le violazioni, consentendo così l’emissione del provvedimento di aggravamento della misura cautelare.

L’arrestato è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Il risultato operativo si inserisce nell’ambito della costante e capillare attività di vigilanza svolta dai Carabinieri, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità.