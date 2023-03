Atripalda: un bis di campioni (Sonny Colbrelli e Claudio Chiappucci) “Aspettando il Giro d’Italia”

Un bis di campioni – Sonny Colbrelli e Claudio Chiappucci – “Aspettando il Giro d’Italia”. In attesa della partenza della tappa Atripalda-Salerno della kermesse rosa, in programma mercoledì 10 maggio, Comune, imprenditori ed associazioni sportive della città sulle rive del fiume Sabato hanno allestito un programma di tutto rispetto per tenere alta l’attenzione su un evento strategico non solo dal punto di vista sportivo ma anche perché sarà un’operazione di marketing territoriale eccezionale.

Si comincia domani. Dalle 8.30 alle 17.30, presso l’azienda “Miele Più”, ci saranno un vero e proprio Museo del ciclismo ed il trofeo senza fine. La ditta irpina, grazie al suo “capitano” Marco Miele, è stata la principale artefice dell’arrivo del Giro d’Italia a Bagnoli (arrivo di tappa il 9 maggio) e Atripalda. Domani aprirà le porte del suo museo in via Appia, dove sarà possibile ammirare, oltre la coppa che viene consegnata al vincitore del Giro ogni anno, anche i cimeli degli ultimi 30 anni della corsa più importante d’Europa.

Parliamo di magliette, caschi, biciclette, tutti ricordi appartenuti a campioni del passato, campioni indimenticabili, come ad esempio Marco Pantani.

Il “Trofeo senza fine”, nel pomeriggio, sarà esposto presso la sala municipale del Comune di Atripalda (l’amministrazione retta dal sindaco Paolo Spagnuolo ha dato vita al comitato di tappa “Galante Colucci”, una grande intuizione supportata con lungimiranza dall’assessore allo Sport Antonio Guancia, da associazioni sportive, dal Coni provinciale, dalla Pro Loco) dove sarà anche presentato il programma degli eventi organizzati in attesa del 10 maggio. Il giorno dopo, domenica 12 marzo, oltre 120 ciclisti provenienti da tutta la Campania e non solo, percorreranno i primi 50 chilometri dei 170 della tappa che porterà da Atripalda a Salerno.

Sia sabato che domenica, ad Atripalda sarà presente Sonny Colbrelli, ex ciclista, soprannominato Il Cobra, professionista dal 2012 al 2022, vincendo la Parigi-Roubaix.

Il 3 aprile prossimo ad Atripalda, invece, ci sarà Claudio Chiappucci, professionista dal 1985 al 1998, vinse una Milano-Sanremo, due Giri del Piemonte, tre tappe al Tour de France e una al Giro d’Italia. Era soprannominato El Diablo. Inconterà gli studenti del Liceo Scientifico e sarà affiancato dalla nota giornalista atripaldese, oggi lavora in Lombardia, Antonella Silvestri.