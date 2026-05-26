Atripalda, tutto pronto per la quarta edizione “Kids Festival”

Ad Atripalda torna il “Kids Festival”, la manifestazione dedicata all’infanzia che, dal 29 maggio al 2 giugno, animerà il Parco delle Acacie con cinque giorni di spettacoli, musica, animazione e divertimento.

Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa mette al centro bambini e adolescenti, trasformando uno spazio cittadino in un luogo di aggregazione e condivisione pensato per le famiglie.

Una festa che punta a coniugare svago, inclusione e partecipazione, ribadendo il valore sociale dell’infanzia e il dovere collettivo di prendersene cura.

L’evento porta la firma della società di consulenza di direzione e management VSA srl, guidata dalla dottoressa Anna Aurigemma, impegnata in prima linea nel progetto associativo di Borgo Ferrovia “Nuir à Ferrovia” Young che guarda ai giovani, ai bambini, agli anziani e alla fasce deboli, e “Gonfiabili di Lulu”: due realtà che hanno scelto di investire in un progetto sociale che si rivolge ai più piccoli e agli adolescenti, considerati il cuore della comunità e il punto da cui ripartire per costruire relazioni più solide.

Il tema scelto per questa edizione è “Potere all’infanzia”, a conferma dell’importanza di ascoltare e valorizzare i più piccoli, offrendo loro occasioni sane di socializzazione e crescita.

Il programma prevede gonfiabili, spettacoli, area food, musica e attività di animazione distribuite tra mattina e pomeriggio, con l’obiettivo di creare un vero e proprio villaggio del divertimento accessibile a tutti. Un appuntamento ludico che esalta una precisa idea di imprenditoria sociale, capace di affiancare le istituzioni nella realizzazione di iniziative rivolte alla collettività.

Gli organizzatori parlano infatti di un “modello evoluto d’impresa”, fondato sulla sensibilità verso le politiche sociali e sulla destinazione di risorse aziendali a progetti rivolti soprattutto alle fasce più fragili.