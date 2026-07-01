Atripalda, su di lui un ordine di carcerazione per rapina: i Carabinieri arrestano 39enne

I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno tratto in arresto un 39enne nigeriano, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino per il reato di rapina commesso a Torino nel 2019.

L’uomo è stato rintracciato all’interno di un parcheggio di un centro commerciale ove era stata segnalata una lite per futili motivi. Sottoposto a ulteriori accertamenti, mediante l’interrogazione della banca dati SDI – Sistema di Indagine, il 39enne è risultato destinatario del provvedimento che la Procura della Repubblica di Torino aveva emesso nei suoi confronti. Arrestato, è stato tradotto presso la casa circondariale di Avellino, ove dovrà espiare la pena di reclusione di 1 anno e 6 mesi.

Il risultato è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio, quotidianamente svolta dai Carabinieri, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.