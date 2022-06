Atripalda, minorenni danneggiano le giostrine. Il Sindaco: “I genitori pagheranno i danni e dovranno redarguire i figli”

Il Sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo ha postato sul suo profilo facebook un video che mostra dei piccoli vandali in azione nella villa comunale di Atripalda. I ragazzi, tutti minorenni,scuotono e danneggiano una giostra nella villa comunale.L’episodio è avvenuto domenica. Il primo cittadino ha dichiarato:

“Ho concesso tre giorni di tempo affinché i genitori che riconoscano il proprio figlio si rechino al Comune, presso di me, per risarcire la comunità, acquistando la medesima giostrina.

In caso contrario, mi vedrò costretto a recarmi presso la locale stazione dei Carabinieri per tutelare gli interessi della collettività. Spero di evitare questo estremo gesto, non volendo condizionare i prossimi anni di vita di questi ragazzi minorenni, ai quali tuttavia voglio dire che gli atteggiamenti assunti non sono tollerabili.

Infine, é sempre utile ricordare che la salvaguardia della propria città non é compito esclusivo del Comune bensì anche e soprattutto di noi cittadini. Intanto alcuni genitori e dei ragazzi sono già venuti a scusarsi, aspetto tutti gli altri”.

Servizio di Enzo Costanza #CiVuoleCostanza