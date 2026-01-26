Atripalda: lesioni, minacce e danneggiamento, i Carabinieri arrestano un 33enne

I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno arrestato un 33enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena.

Il provvedimento restrittivo, al fine di espiare la pena di condanna a 4anni e 2 mesi è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli per i reati di “lesioni”, “minacce” e “danneggiamento”.

Terminate le formalità di rito, il predetto è stato tradotto presso la casa circondariale di Avellino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.