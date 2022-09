Intorno alle ore 15’00 di oggi 17 settembre, i Vigili del Fuoco di Avellino, sono intervenuti in via Prima Traversa Dogana Nuova ad Atripalda, per la rimozione di intonaci e parti pericolanti dal palazzo della Dogana.

Si è reso necessario l’utilizzo anche dell’autoscala, ed il personale intervenuto ha rimosso i pezzi di intonaco pericolanti, la cui caduta aveva danneggiato anche un’autovettura in sosta, e messo in sicurezza la struttura.