Atripalda, inseguimento per le vie del centro: 34enne in manette

Atripalda, inseguimento per le vie del centro: i carabinieri hanno arrestato un 34enne del posto il quale, durante un normale servizio di controllo del territorio, fermato dai militari ad un posto di blocco, si è dato alla fuga, creando una situazione di pericolo per sé e per gli altri.

Una volta che è stato raggiunto, i carabinieri lo hanno perquisito. L’uomo aveva nascosto sotto il tappetino dell’auto un coltello, sequestrato, mentre la macchina, una ford fusion, era stata rubata a Roma.

Per il 34enne sono scattate le manette perché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, porto abusivo di oggetti atti ad offendere nonché reiterazione nella guida senza patente.