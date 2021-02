Attualità Atripalda, inaugurato il nuovo supermercato Lidl 25 Febbraio 2021

Lidl Italia, catena di supermercati con oltre 680 punti vendita presenti su tutto il territorio, festeggia tre nuove aperture, da Nord a Sud, tutte giovedì 25 febbraio: Taranto, Atripalda (AV) e Novate Milanese (MI). Con queste inaugurazioni, salgono ad 8 i punti vendita aperti dall’Insegna da inizio dell’anno ad oggi, una media di un punto vendita a settimana, chiaro segnale di come il piano di sviluppo dell’Azienda prosegua senza sosta. La triplice apertura odierna ha comportato un investimento complessivo che sfiora i 18 milioni di euro – cifra che rientra nel piano da oltre 400 milioni di euro stanziati dall’Azienda nel corso del 2020 per l’apertura di 50 nuovi punti vendita, diversi interventi di restyling della rete esistente e importanti investimenti nella logistica – e l’assunzione di oltre 50 nuovi collaboratori, che si aggiungono agli oltre 2.000 inseriti lo scorso anno.

Ad una sola settimana dal taglio del nastro del nuovo punto vendita di Benevento, all’interno del centro commerciale “I Sanniti”, Lidl torna a puntare sulla Campania con l’apertura di Atripalda (AV) in Via Pianodardine, 104, segno di come la Regione ricopra un ruolo importante nelle strategie di espansione dell’Azienda. Il taglio del nastro si è tenuto giovedì 25 febbraio alla presenza del Sindaco Giuseppe Spagnuolo.

Dal punto di vista occupazionale, sono 13 i nuovi assunti che inizieranno il loro percorso lavorativo nel nuovo punto vendita.

Il nuovo Lidl di Atripalda è frutto di un progetto di recupero e riqualificazione edilizia di un’area da anni dismessa con consumo del suolo pari a zero, in linea con la politica di sostenibilità ambientale dell’Insegna. Gli orari di apertura del supermercato sono pensati per garantire la massima flessibilità di servizio: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 9:00 alle 21:00.