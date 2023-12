Atripalda, domenica “Christmas Shopping” in via Roma

Domenica 17 dicembre 2023 l’Associazione Commercianti Via Roma Atripalda, con il patrocinio del Comune di Atripalda, organizza una giornata di divertimento e shopping: “Christmas Shopping”.

Dalle ore 10:00 alle ore 22:00 i negozi resteranno aperti con orario continuato e anche con speciali occasioni d’acquisto. Tutto il giorno ci saranno la filodiffusione, gli stand gastronomici sia a pranzo sia a cena, il villaggio di Babbo Natale, il pony di Babbo Natale, le elfine dance, i gonfiabili natalizi, la musica dal vivo, gli artisti di strada e tanto altro.

Gli organizzatori aspettano tutti, in particolare le famiglie, i bambini, i ragazzi ed i nonni, per trascorrere una bellissima giornata di festa in via Roma addobbata per il Natale ed immersa in una calda atmosfera.