Atripalda celebra i 100 anni di Alfonsina Rotondi

Giornata di festa ad Atripalda per il traguardo straordinario dei 100 anni della signora Alfonsina Rotondi. Questa mattina il sindaco, avv. Paolo Spagnuolo, insieme all’Amministrazione comunale, ha fatto visita alla concittadina per portarle gli auguri dell’intera città e testimoniare l’affetto della comunità.

Per l’occasione, l’Amministrazione ha voluto omaggiarla con 100 rose rosse, simbolo di gratitudine, stima e vicinanza, a rappresentare un secolo di vita vissuta e il forte legame che unisce la signora Alfonsina alla comunità atripaldese.