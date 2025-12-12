Atripalda, Carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto “De Amicis – Masi”

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e di fine anno, periodo in cui si registra un incremento degli incidenti causati dall’uso improprio o incauto di petardi e fuochi d’artificio, i Carabinieri della Stazione di Atripalda, coadiuvati dal personale specializzato dell’Aliquota Artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, hanno svolto nella giornata di ieri un incontro formativo presso la scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale “De Amicis – Masi” di Atripalda.

All’iniziativa hanno partecipato le classi seconde e terze, per un totale di circa 200 alunni, accompagnati dai rispettivi docenti, che hanno seguito con attenzione i contenuti proposti dai militari.

Durante l’incontro, sono stati illustrati in maniera chiara e dettagliata i principali rischi legati all’uso di artifici pirotecnici, evidenziando come, anche in presenza di prodotti regolarmente autorizzati, un utilizzo superficiale o non conforme alle indicazioni possa provocare ustioni, traumi oculari e lesioni anche gravi. È stata inoltre sottolineata la particolare pericolosità dei fuochi illegali, spesso realizzati con miscele esplosive instabili o racchiusi in involucri rigidi in grado di produrre schegge ad alta velocità, con effetti assimilabili a quelli di veri e propri ordigni.

I Carabinieri hanno richiamato alcune norme fondamentali di prudenza:

– acquistare articoli pirotecnici provvisti di etichettatura e autorizzazione ministeriale;

– utilizzare i fuochi solo in spazi aperti e lontano da abitazioni, automobili e gruppi di persone;

– evitare di accendere petardi in contenitori metallici o in luoghi chiusi;

– non recuperare né tentare di riaccendere fuochi difettosi o inesplosi;

– ricordare che nessun artificio è completamente “innocuo”, incluse le cosiddette stelline.

Durante la presentazione sono stati mostrati materiali didattici e video dimostrativi che hanno permesso agli studenti di comprendere concretamente gli effetti di un uso scorretto dei prodotti pirotecnici. Numerosi gli interventi degli alunni, che hanno posto domande, espresso curiosità e condiviso riflessioni personali, dimostrando particolare coinvolgimento.

L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per diffondere tra i più giovani una cultura della legalità e della responsabilità, affinché le imminenti festività possano essere vissute in sicurezza e serenità.