Atripalda, i Carabinieri arrestano un 36enne per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e lesioni

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno arrestato un 36enne del posto, ritenuto responsabile di “resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e minacce”.

L’azione criminosa si è sviluppata nella tarda serata di ieri quando, a seguito di una segnalazione al “112” per un’aggressione in atto, i Carabinieri si sono presentati presso l’abitazione dell’uomo che, in evidente stato di alterazione psico fisica, stava aggredendo verbalmente e fisicamente due familiari.

Nonostante l’azione di persuasione messa in atto dai militari operanti, nel tentativo di sedare gli animi e riportare alla calma il facinoroso, questi riusciva a divincolarsi passando senza soluzione di continuità alle vie di fatto, scagliandosi fisicamente contro i predetti familiari costretti a ricorrere alle cure sanitarie del personale del 118 intervenuti poco dopo.

È stato solo grazie alla prontezza di riflessi dei militari, che l’azione non ha prodotto più gravi conseguenze.

Vista la resistenza posta dall’uomo, una volta bloccato in un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, il 36enne è stato tratto in arresto.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza di questo Comando Provinciale, in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Giudice per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.