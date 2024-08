Atripalda, avvistato un grosso felino. Niente pantera, sarà un Serval?

ATRIPALDA- Non temete, non è tornata la famigerata pantera che ciclicamente viene avvistata anche in Irpinia. Ma come si vede nella foto inviata da un nostro lettore, Gabriel, quello che appare non è neanche un gatto. Ad incuriosire il giovane, le dimensioni dell’animale, che sembrava più un cane di grossa taglia con movenze però feline. In prima battuta ci puo’ anche stare che si possa pensare alla leggendaria pantera, che negli anni scorsi tra presunte tracce e avvistamenti ha messo in allerta un’intera provincia. Una foto fake? Ci avremmo pensato anche noi, ma Gabriel ha anche postato la foto in un gruppo specializzato in animali. L’avvistamento e’ avvenuto lungo Via Scandone. E proprio da lì forse è arrivata la soluzione. Quello in cui si è imbattuto potrebbe essere un Serval. Allora ci siamo documentati per capire di cosa si tratti. Il Serval è originario dell’Africa. Abita specialmente nella savana ma è molto diffuso in tutto il continente, ad eccezione del deserto. I Serval hanno una caratteristica molte peculiare. Sono infatti abili cacciatori di uccelli e per farlo saltano oltre i tre metri e mezzo, un record nel mondo felino. Cosa ci fa un Serval ad Atripalda? È una specie protetta, di origini africane, la cui commercializzazione è vietata in Italia. Nella zona in questione ci sarebbero stati dei segni della presunta presenza del Serval. Non è escluso che possano intervenire anche i militari dei Carabinieri Forestali e l’ASL per comprendere la fondatezza.della segnalazione.