Atripalda aderisce alla campagna “R1PUD1A” di Emergency

Il Comune di Atripalda ha aderito con convinzione alla campagna nazionale R1PUD1A, promossa da EMERGENCY per riaffermare il valore dell’articolo 11 della Costituzione, che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti.

“Con questo gesto – si legge in un comunicato diffuso dall’amministrazione comunale – la nostra comunità si unisce agli oltre 300 comuni e alle 500 scuole italiane che hanno scelto di esporre un messaggio chiaro: la pace è l’unica strada possibile. Abbiamo scelto di aderire a questa campagna perché crediamo che le istituzioni locali debbano testimoniare con forza un valore fondante della nostra democrazia: la pace. Ogni anno, in occasione del 2 giugno, del 25 aprile e del 4 novembre, la nostra Amministrazione ricorda l’attualità e la centralità della Costituzione e dei principi che essa sancisce, tra cui l’articolo 11”.

Per dare la massima visibilità a questo messaggio, nei prossimi giorni lo striscione con la scritta R1PUD1A verrà affisso sulla facciata del Comune di Atripalda.