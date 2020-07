Attualità Ato, Tropeano: “Servizio più efficiente e costi contenuti gli obiettivi” 22 Luglio 2020

Si è tenuto ieri mattina, presso la sede dell’Ato Rifiuti di collina

Liguorini, un confronto sul presente e sul futuro della gestione del ciclo

integrato dei rifiuti in Provincia di Avellino. L’appuntamento –

fortemente voluto dalle organizzazioni di categoria che hanno espresso le

preoccupazioni per l’attuale momento vissuto dal comparto e i timori per

le prospettive, legate alle decisioni che assumerà l’Ato Rifiuti – ha visto

la partecipazione dei Presidenti dell’Ato, Valentino Tropeano e

dell’amministrazione provinciale, Domenico Biancardi, dei vertici di

Irpiniambiente – con l’amministratore unico Matteo Sperandeo e il

direttore generale Armando Masucci – del direttore generale Annarosa

Barbati e dei consiglieri dell’Ato Rifiuti Luigi Lanzetta ed Ernando

Zoina. Il confronto è stato l’occasione per ribadire la volontà generale di

assicurare alle comunità un servizio efficiente a costi più contenuti.

L’appuntamento è servito, altresì, per assicurare ai rappresentanti

sindacali ed ai lavoratori del settore le prime risposte ai numerosi

interrogativi. L’amministratore unico di Irpiniambiente Sperandeo ha

annunciato il trasferimento alla Regione dei crediti vantati da 18 comuni

– gli enti locali beneficeranno di un rateizzo anche quindicinale ed a

costo zero – per far fronte ad un debito di circa 18milioni di euro

maturato dalla società provinciale. Nel contempo, nel caso in cui non

dovessero arrivare risposte concrete per quanto concerne i crediti vantati

entro il prossimo mese di settembre, i vertici di Irpiniambiente

potrebbero fare ricorso alla piattaforma dei crediti commerciali che

impone un obbligo a pagare le fatture entro 60 giorni. Il Presidente

dell’amministrazione provinciale Biancardi, dal canto suo, ha

confermato l’impegno dell’ente di palazzo Caracciolo a investire

ulteriormente nella società per renderla appetibile in vista del

trasferimento delle competenze ai comuni. Il presidente dell’Ato

Valentino Tropeano ha ribadito la volontà di perseguire la strada

dell’affidamento in house del servizio, anche se “potrà essere solo

l’assemblea dei sindaci ad esprimersi sulle modalità di gestione ed a

scegliere tra pubblico e privato”. “L’Ato rifiuti – evidenzia – non è in

ritardo: ha fatto grandi passi in avanti, assumendosi pure responsabilità

importanti con l’individuazione del sito di Chianche per l’allocazione di

un impianto per il trattamento della frazione organica dei rifiuti.

Vogliamo continuare a fare la nostra parte fino in fondo e abbiamo tutto

l’interesse a procedere speditamente per dare il via ad una nuova fase di

gestione che sia caratterizzata da un servizio sempre più efficiente a costi

contenuti”.