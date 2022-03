Ato rifiuti, Mercogliano e Pelosi prendono le distanze da Alaia

Eletti consiglieri all’ATO RIFIUTI AVELLINO il Sindaco di Pago del Vallo di Lauro, Antonio Mercogliano, ed il Sindaco di Serino, Vito Pelosi, quali rappresentanti del movimento civico “Meritocrazia è Futuro”, che hanno preso già da tempo le distanze dal Consigliere Regionale Alaia, in rappresentanza di diversi Sindaci e Amministratori che, nel giro di poche settimane, hanno aderito ad un’avventura politica, libera da vincoli e condizionamenti tipici dei partiti.

I neoeletti dichiarano: “Andiamo a rappresentare all’interno di questo Consiglio, in un momento così delicato per la vicenda della gestione dei rifiuti, un ampia platea di Amministratori Locali che hanno a cuore le sorti delle corrispondenti Comunità. L’ATO Rifiuti rappresenta una grande sfida per la Provincia di Avellino che deve essere vinta con competenza e spirito di abnegazione, cui gli Amministratori sono naturalmente predisposti, fuori da ogni logica di partito e di questioni di bandiera politica”.