Ato rifiuti: il Tar boccia i compensi di presidente e consiglieri

Ato rifiuti: il Tar boccia i compensi di presidente (Valentino Tropeano, sindaco di Montefredane) e consiglieri. Il Tribunale amministrativo regionale di Salerno ha accolto, infatti, il ricorso presentato dal Comune di Cassano Irpino, annullando la delibera del 17 dicembre 2019, con la quale si disponeva l’aumento dell’indennità per il presidente dell’ente d’ambito per i rifiuti e per i consiglieri.

Secondo i giudici del tribunale amministrativo, che prima hanno spiegato le ragioni per le quali non sono state accolte le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dall’Ato rifiuti e anche dal comune di Montefredane, l’Ato va considerato “un ente pubblico dal punto di vista sia strutturale sia funzionale” e per questo può rientrare “tra le forme associative degli enti locali”, per questo, facendo riferimento al decreto legislativo 267/2000 “prevede che gli organi degli enti associativi ivi indicati siano costituiti dai componenti degli organi degli enti partecipanti, escludendo l’attribuzione di ulteriori emolumenti rispetto a quelli già percepiti”.

Ma nel complesso i giudici del Tar ravvisano anche alcune discrasie (proposta di modifica dello statuto non allegata alla delibera e modifica dello stesso approvata dal consiglio d’ambito non competente ad assumere tale provvedimento). La sentenza ha dunque annullato la delibera e cancellato l’aumento dell’ indennità.