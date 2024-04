Ato Rifiuti, il consigliere Mercogliano torna all’attacco sulle nomine

Dopo la presidenza del Cda e il Collegio dei Revisori, anche il rinnovo del contratto del direttore generale dell’Ato finisce nel mirino del consigliere Antonio Mercogliano.Nella nuova istanza il consigliere, sindaco di Pago Vallo Lauro, ha infatti ricordato come: “Con delibera del Consiglio d’ambito n. 7 del 6 settembre 2018, infine, è stato approvato lo schema di contratto disciplinante l’incarico di Direttore Generale dell’E.d.A. sottoscritto con l’Ing. Annarosa Barbati. L’articolo 1, primo periodo, dello schema di contratto in questione ha previsto che “L’EdA conferisce l’incarico di Direttore generale dell’Ente alla dott.ssa Annarosa BARBATI, che accetta, per la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, se successiva, salvo quanto previsto dall’art. 6”;- l’attuale Statuto dell’E.d.A., nella versione modificata, integrata e approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 3 marzo 2022, statuisce espressamente, in perfetta continuità con le disposizioni di rango primario e secondario del passato innanzi citate, che “Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata quinquennale”.Vale la pena evidenziare che l’importanza del rispetto dei principi anzidetti è stata ribadita”. Motivo per cui il sindaco di Pago ha anche chieato “di ricevere, in copia conforme all’originale, altresì, gli atti ammnistrativi per effetto dei quali si ritenga assolto l’obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di osservare i principi anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nella ultima procedura di contrattualizzazione (cd. rinnovo) del Direttore Generale, Ing. A. Barbati”. Nota a cui ci sarebbe stato già riscontro da parte del presidente dell’Ato Vittorio D’Alessio. Riferendo che: “Direttore Generale ing. Annarosa Barbati è stato rinnovato con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 35 del 27 ottobre 2023, che per completezza si allega.All’interno di detto atto sono indicate le motivazioni che hanno portato al rinnovo dell’incarico conferito alla suddetta ing. Barbati la prima volta con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 5 del 31 luglio 2018 a seguito di selezione pubblica e quindi di procedura comparativa. D’altra parte il rinnovo dell’incarico in scadenza di Direttore Generale è intervenuto anche per gli altri ATO della Regione Campania”.