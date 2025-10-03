Atmosfera di inizio inverno stamani in Irpinia

Mattinata particolarmente fredda in Irpinia, con temperature minime ulteriormente scese di 2-3°C rispetto ai giorni precedenti su tutto il territorio provinciale. I valori registrati hanno oscillato tra i 3°C e i 9°C.
A Capriglia Irpina il termometro ha toccato i 6,5°C, mentre sul Monte Partenio, in località Monte Tavola, è stata rilevata una temperatura minima di -0,3°C.
Non si segnalano precipitazioni: la nuvolosità irregolare in transito tenderà infatti a diradarsi nel corso della giornata, lasciando spazio a condizioni più stabili.
Per domani è atteso un lieve ulteriore calo delle temperature minime; successivamente, entro la giornata di domenica, i valori tenderanno a risalire, complice l’arrivo di infiltrazioni umide richiamate dalla perturbazione in discesa.
Fonte dati: Osservatorio di Montevergine – CampaniaLive