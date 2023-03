Aste Ok, nessun colpo di scena: il collegio non sarà sostituito

AVELLINO- Niente colpi di scena nel processo Aste Ok. Il collegio chiamato a giudicare sulla presunta organizzazione nata nel 2018 per monopolizzare le aste resta quello presieduto dal giudice Roberto Melone. In aula è stato comunicato il provvedimento con il quale il presidente del Tribunale di Avellino, Vincenzo Beatrice, ha rigettato la dichiarazione di astensione del collegio in seguito all’eccezione proposta in aula lo scorso 10 marzo dal penalista Gaetano Aufiero. Una richiesta carica di “presunti atti” per cui non è stata ritenuta possibile altra strada rispetto al rigetto dell’astensione del Collegio.

Il 7 aprile l’istruttoria dibattimentale riprenderà con l’esame dei testi.

IL CASO

Nella scorsa udienza, il Collegio, aderendo all’eccezione presentata in apertura di udienza dal penalista Gaetano Aufiero, che nel ricostruire quanto avvenuto nel corso dell’udienza dello scorso 17 febbraio, aveva invitato il collegio a valutare un’astensione dal proseguire nel processo. Una richiesta che era stata accolta dai giudici, con un’ordinanza letta in aula dal presidente Melone, dove oltre alla valutazione dell’astensione rinviata al Presidente del Tribunale Vincenzo Beatrice, è stata disposta anche la trasmissione degli atti alla Procura di Roma (competente per eventuali reati compiuti o subiti dai magistrati del Distretto di Napoli).