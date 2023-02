Aste Ok, il processo torna ad Avellino. La difesa fa slittare l’udienza di oggi

L’udienza prevista per oggi nell’aula bunker di Poggioreale nel processo denominato “Aste Ok” slitta al prossimo 17 febbraio, quando l’udienza presieduta dal giudice Roberto Melone tornera’ ad Avellino.

Nell’udienza di stamattina e’ stata accolta l’eccezione proposta dal difensore di Nicola Galdieri, l’avvocato Luca Pellecchia (studio Aufiero) che davanti al Collegio in precaria composizione (uno dei magistati era stato sostituito) ha sollevato una richiesta relativa alla sentenza delle Sezioni Unite del 2019 (sentenza Bajrami) per cui in caso di mutamento di uno dei magistrati che compone il collegio e’ prevista la possibilita’ che le parti chiedano un termine a difesa per produrre nuove richieste istruttorie (testimoni o prove). Eccezione a cui si sono associate tutte le parti.