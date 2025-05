Associazione Sociologi Italiani, l’irpino Picariello eletto Presidente regionale della Campania

Nella mattinata odierna, è stato eletto Presidente Regionale della Campania dell’Associazione Sociologi Italiani il Dottore Simone Picariello, irpino di Montoro, Sociologo Clinico e Socioterapeuta. Attualmente anche membro del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione Sociologi Italiani, ricercatore presso l’Osservatorio Politiche Sociali dell’Università degli Studi di Salerno e dottorando di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno.

Il Presidente Picariello ha nominato la squadra che lo affiancherà nei prossimi anni. Vice presidenti: Claudio Roberti e Pasquale Natriello, segretaria: Anna Maria Giulia Vernacchia, tesoriere: Elisabetta Festa, altri componenti con delega: Stefania Fiengo con delega all’Educazione, Alessandro Graziano con delega alla Comunicazione e Social media, Anna De Roma con delega ai rapporti con L’Università Federico II di Napoli.

“Ricevere la fiducia come Presidente della Deputazione Campania dell’Associazione Sociologi Italiani è per me un grande onore e una profonda responsabilità. – ha dichiarato nel discorso di insediamento – Accolgo questo incarico con gratitudine e senso del dovere. Consapevole del tempo storico che viviamo, della complessità e del ruolo cruciale che la sociologia può e deve avere nel contribuire al benessere sociale, culturale ed economico del nostro territorio. Oggi più che mai la sociologia e i sociologi hanno un ruolo fondamentale nel comprendere e nel trasformare la società. Il mio impegno sarà quello di costruire, insieme a voi, una sociologia aperta, inclusiva e radicata nel territorio, capace di leggere le trasformazioni in atto, di interpretare i bisogni sociali emergenti e di orientare le risposte collettive”.