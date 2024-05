Associazione Nazionale Carabinieri: il Maggiore Medici eletto Coordinatore Provinciale di Avellino

Questa mattina al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, convocati dall’Ispettore Regionale per la Campania dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Domenico Cagnazzo, i Presidenti delle 14 Sezioni irpine hanno rieletto il loro Coordinatore Provinciale.

Concluse le operazioni di voto, il Generale Cagnazzo, coadiuvato da tre scrutatori, ha proceduto allo scrutino delle schede votate all’esito del quale è stato proclamato eletto il Maggiore Pasquale Medici.

L’Associazione Nazionale Carabinieri (in acronimo ANC) è un’organizzazione fondata nel 1886 che raccoglie tra i suoi membri sia i carabinieri in servizio che quelli in congedo. I suoi scopi principali sono:

– promuovere e mantenere i legami di solidarietà tra i Carabinieri in servizio e in congedo, coltivando lo spirito di corpo e il senso di appartenenza all’Arma;

– tutela e assistenza ai soci e alle loro famiglie, fornendo supporto in caso di bisogno e promuovendo iniziative sociali e di solidarietà;

– difesa dei valori e delle tradizioni dell’Arma dei Carabinieri, mantenendo viva la memoria storica e valorizzando il ruolo svolto dai Carabinieri nella società italiana;

– attività di volontariato e protezione civile, attraverso l’impegno dei soci in attività a favore della collettività, in particolare nelle emergenze e nei momenti di bisogno;

– collaborazione con le istituzioni e le forze dell’ordine, contribuendo alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati.

L’ANC rappresenta un punto di riferimento per i Carabinieri, fornendo sostegno e promuovendo il loro ruolo nella società, sia attraverso attività di volontariato sia tramite iniziative culturali e sociali.