Attualità Assicurazioni: UniCredit My Care Salute tutela anche dal Covid 13 Agosto 2020

Il Covid-19 ha messo in allerta la popolazione mondiale. Per tutelare se stessi e i propri cari questo potrebbe essere il momento più adatto per stipulare un’assicurazione sulla salute che aiuti a coprire le spese mediche e dia un rimborso nel caso in cui si debba essere ricoverati. Incontra Assicurazioni insieme a UniCredit ha dato vita a un prodotto pensato appositamente per limitare le spese mediche, si tratta di My Care Salute. Questa offerta, ultimamente, si è arricchita di una nuova opzione: la possibilità di avere una copertura anche per eventuali costi legati al Covid-19.

Come scegliere un’assicurazione sanitaria

Affidare la propria salute a un’assicurazione è un passo molto importante in quanto si sta scegliendo un ente che tutelerà un bene prezioso e si prenderà cura anche dei propri cari. Questo tipo di polizza è una garanzia quando si va incontro a un incidente, un infortunio o si deve semplicemente fare una visita di controllo, in quanto garantisce:

Una copertura per le spese mediche fatte privatamente e non mutuabili.





fatte privatamente e non mutuabili. Una diaria per i giorni che si passano ricoverati in ospedale.

UniCredit My Care Salute ha da poco ampliato tali vantaggi dando la possibilità di fare degli esami diagnostici che permettono di vedere la positività o meno al Covid-19. Ciò è sicuramente un vantaggio in quanto, come dicono molti specialisti, questo virus non è ancora stato debellato e potrebbe tornare a espandersi.

Se si è curiosi di conoscere altre polizze sanitarie e quali assicurazioni si possono stipulare in questo senso si può visitare il sito di Chescelta.it, punto di riferimento serio e affidabile che permette di fare una panoramica sulle varie proposte e scegliere la migliore, la più adatta alle proprie esigenze. Infatti, prima di firmare un contratto è bene leggere approfonditamente cosa offre, i vantaggi e le spese da sostenere. Sfruttare un servizio online che spiega chiaramente i pro e i contro di ogni polizza, quindi, è la soluzione migliore.

Le caratteristiche di My Care Salute

L’assicurazione My Care Salute promossa da UniCredit, è una polizza che si prende cura di chi ci sta a cuore, può essere stipulata da più persone della propria famiglia ed estendere la copertura anche ai congiunti; tutelando più soggetti, infatti, i prezzi saranno più vantaggiosi per tutti.

Gestire i rimborsi è facile: si può sfruttare il call center oppure accedere alla propria area personale dell’app dedicata. Questa polizza copre, in Italia e all’estero, le seguenti prestazioni:

Il costo di visite diagnostiche e specialistiche.





Le prestazioni odontoiatriche.





I giorni di ricovero.

La novità che lancia UniCredit è quella di avere, per chi sottoscrive questa polizza o per chi è già cliente, compresa nel prezzo, una copertura totale anche per svolgere il test sierologico o il tampone che permettono di diagnosticare la presenza del Covid-19. Oltre a questo ci sono tantissimi centri convenzionati che permettono di non pagare le prestazioni o sborsare una somma minima per avere un servizio professionale in più di 20 specializzazioni.

Un ulteriore vantaggio di My Care Salute è avere a disposizione il numero verde, attivo 24 ore su 24, a cui risponderà uno specialista, anche in video chiamata, disposto a fare una diagnosi o dare consigli e si presterà pure a fornire la lettura di referti medici.