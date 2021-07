Attualità Assicurazione auto: i vantaggi della polizza online 3 Luglio 2021

Le assicurazioni auto sono tornate ad occupare il giusto spazio relativamente alle preoccupazioni degli automobilisti che, alle soglie del periodo vacanziero, ma anche in vista del post- vacanze estive, necessitano o necessiteranno di rinnovo della propria RCA quanto di una eventuale stipula di un nuovo contratto assicurativo.

Gli automobilisti sono molto attenti, ora più che mai, alla programmazione delle spese ed in vista dei movimenti che moltissimi cittadini hanno necessità di effettuare con il proprio veicolo sono proprio le garanzie assicurative le prime variabili da studiare per capire come gestire un rinnovo di RCA.

L’Estate è alle porte ma molti pensano anche a rinnovare il parco auto in vista di un ritorno sulle strade per ragioni più o meno ludiche quali quelle legate alla quotidianità dell’Italia che tornerà al volante per lavoro.

In tutti questi casi il preventivo assicurazione auto diventa la chiave di analisi per comprendere come si comporteranno gli automobilisti in relazione al mercato automotive ed assicurativo, tenendo presente che le due voci sono inestricabilmente collegate.

Non da ora ma da anni si è imposto sul mercato un nuovo modo di gestire le assicurazioni RCA obbligatorie: le assicurazioni online.

Con le assicurazioni online i preventivi sono diventati più competitivi, infatti, al punto da rilanciare un vero mercato assicurativo con possibilità di risparmio e di modulazione dei costi e dei rispettivi vantaggi contrattuali.

Le cifre parlano chiaro: le assicurazioni online sono candidate ad insidiare in modo stabile i numeri di mercato del compartimento assicurativo ordinario: a partire dal 2007, infatti, è un crescendo di affermazione della fetta di mercato di consumatori i quali, da oggetti di mercato sono diventati soggetti attivi.



La chiave dell’assicurazione online è proprio il consumatore che, con i suoi strumenti di ricerca sul web, si affida a dei comparatori di tariffe che sono in grado, in tempi brevissimi, di fornire schemi contrattuali sulla base non di proposte univoche delle compagnie assicurative, come era in passato, ma sulla base di una vera personalizzazione delle esigenze di costi/benefici richiesti dal consumatore.

Sono tanti, quindi , i vantaggi delle assicurazioni online e non si possono ridurre alla sola possibilità di tagliare i costi ma anche alla possibilità di godere di servizi più personalizzati, come nel caso di Conte.it l’assicurazione RCA online del Gruppo Admiral, attivo con oltre 5 milioni di clienti nel mondo e 7.000 dipendenti, di cui 600 in Italia, che oltre a garantire un’assistenza sinistri puntuale e professionale, 24 su 24, 365 giorni all’anno, fornisce preventivi di assicurazioni online chiari e circostanziati.

Altro importante beneficio del mercato assicurativo online, rispetto al passato, è la versatilità di modificare le proprie condizioni contrattuali con facilità, a seconda di eventuali cambiamenti che, come evidenziato anche da ConTe ed altre realtà emergenti sul mercato italiano, si possono inserire nel proprio contratto assicurativo con una velocità impensabile in precedenza, affinché si riesca a modificare un contratto in corso d’opera.

Gli effetti benefici di vario genere di questa innovazione includono l’inserimento di quelle garanzie accessorie che permettono il confezionamento di un vero contratto assicurativo efficace e disegnato tenendo in conto tutte le esigenze di un automobilista che vorrebbe vivere la propria vita assicurativa in modo più personalizzato e quindi più costruttivo ma anche più sicuro per tutti.