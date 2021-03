Benevento Assembramenti e movida: a Benevento vietato sostare per chiacchierare in centro 4 Marzo 2021

Divieto di “stazionamento” ma solo “transito pedonale” in molte strade del centro di Benevento. Lo dispone un’ordinanza del sindaco, Clemente Mastella, dopo aver osservato gli assembramenti della movida dello scorso week-end.

Vietato fermarsi dunque e sostare per chiacchierare a piazza Risorgimento negli spazi adiacenti all’edificio dell’ex Banca d’Italia, e davanti agli istituti scolastici Galilei e Alberti, in via De Caro nell’area prospiciente il tribunale, in via Salvator Rosa, in via Sala, in via Flora nonche’ nei giardini Piccinato e in piazza San Modesto.