Assemblea costituente Futuro Nazionale: la delegazione Irpinia-Sannio

Si è conclusa la fase delle assemblee territoriali di Futuro Nazionale, che ha portato all’elezione dei delegati chiamati a rappresentare i Comitati Costituenti nell’Assemblea Nazionale Costituente in programma a Roma il 13 e 14 giugno.

La delegazione Irpino-Sannita sarà composta da Sergio Barile, Sonia Lombardo, Giovanni Viscione, Vito Pacca, Michele Sarnese, Antonio Francavilla, Giulia Galdenzi, Pasquale Maietta, Raffaele Papa, Antonio Ricciardi, Pietro Cetrulo, Rosario Del Priore, Manuel Del Vacchio, Ginevra Croce, Marco Pugliese, Stefano Piciocchi, Silvio Falato, Federico Paolucci e Antonio Del Giudice.

“L’Assemblea Costituente di Roma rappresenterà un passaggio decisivo per la definizione dell’assetto organizzativo e della linea politica di Futuro Nazionale – spiegano – In questo contesto, la consistente presenza della componente Irpino-Sannita conferma il peso crescente assunto dal territorio all’interno del movimento e la volontà di contribuire attivamente alla costruzione del progetto politico nazionale”.